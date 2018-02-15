اصدرت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية بالامم المتحدة بيانا ردت فيه على ادعاءات نيكي هايلي مندوبة اميركا بالمنظمة الدولية.

وجاء في البيان “ان مندوبة اميركا الدائمة كررت مرة اخرى اثناء اجتماع مجلس الامن يوم 14 فبراير/شباط الحالي، اتهاماتها التي لا اساس لها حول ما وصفته بدور ايران المزعزع للاستقرار في سوريا، في حين ان الحقائق تدل على الجهود الصادقة التي تبذلها ايران لازالة التوتر في سوريا، لكن الحكومة الاميركية عرقلت اية مساع في هذا الاتجاه”.

واضاف البيان “ان دور اميركا في نشر داعش والارهاب في المنطقة لايمكن انكاره، فالمغامرات والتدخلات الاميركية غير القانونية في مختلف دول المنطقة وخاصة العراق وليبيا وسوريا ولبنان وافغانستان ادى الى زعزعة الاستقرار في هذه الدول وتداعيات مأساوية في المنطقة، وان تصريحات مندوبة اميركا في هذا الاجتماع واستمرار دعمها اللامحدود واللامشروط لسياسات الكيان الاسرائيلي ونشاطاته اللاقانونية والعدوانية، حولت هذا الكيان الى مصدر رئيسي لانعدام الامن والاستقرار في الشرق الاوسط.”

المصدر: وكالة فارس