صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأربعاء أن بلاده ستوفر تسهيلات وقروضا بقيمة 5 مليارات دولار لإعادة إعمار العراق. وأكد جاويش أوغلو، في تغريدة على حسابه الخاص في تويتر، أن تركيا “ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب العراقي، وستظل الشريك الموثوق والجار والصديق والأخ له.” وقبيل مغادرته الكويت التي زارها للمشاركة في “مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق”، صرح جاويش أوغلو للصحفيين بأنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة إعمار العراق بعد دحر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف جاويش أوغلو أن بعض الدول تعهدت بتقديم مساعدات إنسانية، وأخرى وعدت بإقامة استثمارات وعقد صفقات تجارية، للمساهمة في إعادة إعمار العراق. وتابع قائلا “منذ عام 2004، قدمنا للعراق نحو 500 مليون دولار مساعدات إنسانية وتنموية، إضافة إلى ذلك فإن وكالة التعاون والتنسيق (تيكا)، والشركات التركية أنجزت العديد من المشاريع في العراق”. وأضاف “تقدر قيمة المشاريع التي تتبنى الشركات التركية إنجازها في العراق بنحو 25 مليار دولار”.

وطرح العراق منذ الاثنين الماضي نحو 157 مشروعا استثماريا في قطاعات عدة، أبرزها البنى التحتية والمياه والطاقة والإنشاءات والتكنولوجيا. ويحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة “داعش” شمالي وغربي البلاد، وفق تقديرات أعلنها سلمان الجميلي وزير التخطيط العراقي، مؤخرا.

المصدر: وكالة انباء الأناضول