قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي ان ايران متواجدة في سوريا بطلب من الحكومة الشرعية فيها موكدا ان المتواجدين في سوريا من دون اذن حكومتها الشرعية هم يجب ان يرحلوا من هذا البلد.

وعلي هامش مراسم تكريم وتقديم مسؤول قوات التعبئة في الجامعة الاسلامية الحرة اليوم الاربعاء قال ولايتي ردا علي سوال حول مزاعم الغربيين بشان ضرورة رحيل ايران من سوريا قال ان ايران متواجدة في سوريا بطلب من الحكومة الشرعية فيها موكدا ان المتواجدين في سوريا من دون اذن هذه الحكومة هم الذين يجب ان يرحلوا منها.

المصدر: وكالة ارنا