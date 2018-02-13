أنفقت ألمانيا 32.5 مليار يورو على وراداتها من النفط خلال عام 2017.

وأظهرت بيانات من مكتب التجارة الخارجية “بافا” أن إنفاق ألمانيا على النفط زاد عن العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الخام، حسب “رويترز”.

وتراجع حجم الواردات النفطية 0.5 %.

وتعتبر روسيا هي أكبر مصدر نفط إلى ألمانيا بحصة تبلغ 36.9 %.

وتبلغ الواردات الألمانية من بريطانيا والنرويج نسبة 20.8 % من الإجمالي.

أما الدول الأعضاء في منظمة أوبك فـ23.5 % من الورادات إلى ألمانيا تأتي منها.

واستوردت ألمانيا النفط من 32 دولة في العام الماضي.

المصدر: سبوتنيك