أعنلت وكالة الطاقة الدولية أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.4 مليون برميل لليوم الواحد خلال العام الجاري.

وأكدت الوكالة أن الطلب على النفط نما 1.6 مليون برميل يوميا في 2017، حسب “رويترز”.

ورجحت الوكالة نمو المعروض النفطي من خارج منظمة أوبك لأكثر من الطلب خلال 2018، وذلك بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مخزون النفط لدى الدول المتقدمة يزيد على 52 مليون برميل.

وقامت أوبك بتخفيض إنتاجها، في يناير/ كانون الثاني، بمقدار 1.61 مليون برميل يوميا.

وبذلك تكون أوبك قد قلصت الإنتاج بنسبة 137 %.

كما خفضت روسيا إنتاج النفط، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بمقدار 270 ألف برميل في اليوم، حسب الوكالة.

المصدر: سبوتنيك