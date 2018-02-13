إستقبل الامين العام لحركة الأمة الشيخ عبد الله جبري، وأعضاء القيادة، متروبوليت بيروت وتوابعها للسريان الأرثوذكس المطران دانيال كورية، يرافقه الأب شربل بحي، بالمركز الرئيسي للحركة في بيروت، وتم عرض الأوضاع الراهنة.

وتقدم كورية بأحر التعازي من الإخوة في حركة الأمة في ذكرى مرور سنة على رحيل العلامة المجاهد عبد الناصر جبري.

وأشاد المجتمعون بتصدي الجيش العربي السوري للطائرات الحربية الصهيونية، معتبرين ذلك بداية لمرحلة جديدة في المواجهة مع الغطرسة الصهيونية، والقوى الإرهابية والتكفيرية وداعميهم”.

ونوهوا “بالشعب الفلسطين المناضل بمسيحييه ومسلميه، برفضهم القرار الأميركي نقل السفارة إلى القدس الشريف، مشددين “على أن القدس ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية، مهما كان حجم المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية”.

وأكدوا على “وحدة العراق ووحدة سوري وليبيا واليمن، ووحدة جميع البلاد في العالم العربي، خصوصا” أن المنطقة تتعرض لمؤامرة التقسيم والتفتيت بدعم مباشر من العدو الصهيوني وإدارة الشر الأميركية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام