اعتبر “التجمع الانمائي المستقل” والجمعيات الاهلية في لبنان، في بيان اليوم، “ان الاحداث المستجدة التي عاشتها المنطقة منذ أيام، كشفت ان صورة الردع الاسرائيلية قد تلقت من سوريا صفعة كبيرة تصل الى درجة الهزيمة بعد إسقاط طائرة “اف 16” ، فخر سلاح الجو الاسرائيلي”، معتبرين ان “هذا الانتصار قد تزامن مع الذكرى العاشرة لاستشهاد القائد عماد مغنية، فكان هدية الرئيس السوري بشار الاسد والجيش العربي السوري، الى هذا القائد البطل وشهداء الجيش العربي السوري والمقاومة”.

ولفتوا الى “ان هذا الانتصار قد غير قواعد اللعبة والاشتباك، بحيث أصبح العدو الاسرائيلي يعد للعشرة قبل دخول اجوائنا ومياهنا الاقليمية”. وأشادوا بمواقف الرؤساء “في مواجهة العربدة الاسرائيلية من خلال موقف وطني جامع يدعو الى دعم المقاومة والجيش الوطني للتصدي لهذا العدو”.

وووجه المجتمعون برقية تهنئة الى الرئيس الاسد “على هذا الانتصار الكبير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام