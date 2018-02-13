شعارات ومواقف #نحمي_ونبني – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2018 - 14:40
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المحكمة العسكرية في كيان العدو تمدد فترة اعتقال الفتاة الفلسطينية عهد التميمي الى 11 آذار المقبل
فلسطين المحتلة: اقتحام 55 طالبة يهودية ساحات المسجد الأقصى برفقة أحد ضباط الشاباك السابقين
الكنيست يوافق على قرار لتطبيق "القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة
قوات الإحتلال تفرج عن المواطن علي مرعي الذي تخطى السياج الشائك عند كفركلا وتسلمه لليونيفيل ومنها الى الجيش اللبناني
مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة له عصر الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون لوفد جمعية المصارف: ندعو للمحافظة على استمرار التسليفات والقروض لدعم الطبقة الوسطى
الإمام السيد علي الخامنئي: الشيعة والسنة في إيران وقفوا الى جانب بعضهم في أصعب الميادين
الإمام الخامنئي: صمود إيران في مواجهة المؤامرات الخارجية مرهون بإيمان وتضحيات الشعب
الجيش السوري يعثر على مستودعات أسلحة لتنظيم "داعش" في الريف الشرقي لمدينة البوكمال تحوي كميات كبيرة من الذخائر
مواقع كردية: سقوط ضحايا إثر قصف العدوان التركي مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي
الرئيس التركي: لا يحق لأحد بعد الآن التذرع بـ"داعش" فقد أسدل الستار على مسرحية التنظيم في سوريا والعراق
وزير الخارجية الأمريكية: انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد "داعش" لا يعني الحاق هزيمة دائمة بالتنظيم
وزير خارجية كازاخستان يعلن أن اللقاء بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران قد يعقد في أستانا الشهر المقبل
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: يبدو أن واشنطن تريد البقاء في سوريا لفترة طويلة ان لم يكن الى الأبد
لافروف: واشنطن تتصرف بشكل منفرد وخطير في سوريا وتعرّض وحدة الأراضي السورية للخطر
الكرملين: ليس لدينا معطيات عن مقتل مواطنين روس في سوريا من خارج صفوف القوات المسلحة
الجيش المصري يقضي على 10 مسلحين ويلقي القبض على 400 آخرين بينهم أجانب ضمن عملية أمنية مستمرة في سيناء
رئيس كوريا الجنوبية يعلن أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لإجراء حوار مع كوريا الشمالية
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "وحفظنا الوصية" يوم الجمعة 16 شباط الساعة 3:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
هيئة دعم المقاومة الإسلامية تستقبل مساهمتكم في مشروع تجهيز مجاهد على الرقم 01550450
شعارات ومواقف #نحمي_ونبني
منذ 1 ساعة
13 February، 2018
إنتخابات 2018
-
معرض الصور
الإنتخابات النيابية
الشيخ نعيم قاسم
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