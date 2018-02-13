انكب مجلس الشيوخ الاميركي الاثنين على مناقشة ملف الهجرة الحساس مع محاولة الديموقراطيين والجمهوريين التوصل الى اتفاق لحماية 1.8 مليون شاب من المهاجرين غير الشرعيين من اجراءات الطرد، فيما يتطلع الرئيس دونالد ترامب “للتوصل لاتفاق” بخصوص التشريع الجديد.

وعرض ترامب اكثر مما طلبه الديموقراطيون بشان تسوية اوضاع المهاجرين المعروفين باسم “الحالمين”، لكنه اشترط لذلك اقتطاعات كبيرة في ملف الهجرة وتمويل جدار ضخم على الحدود مع المكسيك. وقال ترامب “بدأنا اليوم مباحثات جادة جدا حول داكا”، في إشارة إلى برنامج “الاجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين” المعروف اختصارا باسم داكا.

وكان ترامب في ايلول/سبتمبر الماضي أوقف العمل بالبرنامج الذي سمح لـ690 ألفا دخلوا البلاد خلافا للقانون عندما كانوا اطفالا بالعمل والدراسة بشكل شرعي مع حمايتهم من الترحيل، وأعطى الكونغرس مهلة ستة أشهر أي حتى 5 اذار/مارس المقبل من اجل ايجاد حل دائم لهؤلاء. واضاف ترامب “آمل في التوصل لاتفاق”، مشيرا إلى ان الحزب الجمهوري “يرغب” في التوصل لاتفاق. وتابع “إذا اراد الديمقراطيون التوصل لاتفاق. فان الامر يعود لهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية