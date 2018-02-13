حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، من إستمرار التواجد العسكري الأمريكي في البلاد بعد إنتهاء تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمة ألقاها، خلال المؤتمر العشائري الثاني لعشائر الفرات الأوسط، الذي عقدته الحركة في كربلاء المقدسة “من أجل سيادتنا الوطنية ومن أجل ضمان أمن العراق من المشاريع التي تستهدف تقسيم العراق خدمة للكيان الإسرائيلي فإننا نرفض رفضاً قاطعاً إستمرار التواجد العسكري الأمريكي بعد إنتهاء داعش”.

وأكد الأمين العام لعصائب أهل الحق “يحب ان نميز الصديق من العدو فهناك دول صرفت مليارات الدولارات وقدمت الدعم اللوجستي لداعش وكذلك الولايات المتحدة الامريكية التي بقيت تتفرج علينا ولم تتدخل الا بعد تعرض أربيل للخطر وعندما كانت تقصف داعش كانت تقصف العراقيين بعنوان الضربات الخطأ وآخرها ما حدث في ناحية البغدادي”.

وتوعد الشيخ الخزعلي الامريكيين بالقول “يا أمريكا، خذوها منا تحذيرا أو اعتبروه تهديدا.. نحن شعب لا يقبل بوجود قواتكم على أرضه وأنتم تتوهمون إذا كنتم تتصورون أنكم تستطيعون البقاء رغما عن الشعب العراقي، سنجعلها عليكم ليلة ظلماء ليس فيها دليل”.

وأردف “نحن نعتقد أن أمريكا تريد أن تبقي تواجدها العسكري في غرب العراق من أجل إيجاد ملاذات آمنة للمجاميع المسلحة في المستقبل من أجل إكمال ما فشلت في تحقيقه في تقسيم العراق من خلال داعش”.

وأوضح الأمين العام لعصائب أهل الحق “ليست دوافع التواجد العسكري الأمريكي مصلحة العراق وإنما ما يهمه مصلحة الكيان الإسرائيلي ومصلحة هذا الكيان في تقسيم العراق والمنطقة”.

المصدر: وكالات