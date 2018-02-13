أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان، اليوم الاثنين، بدور رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقدرته على توحيد العراق واعماره، مؤكدا أهمية مؤتمر إعمار العراق الذي يعقد في الكويت.

وذكر بيان لمكتب العبادي أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ودعم العراق في الإعمار والاستقرار ورؤية العراق في التنمية الاقتصادية، اضافة الى مناقشة الاوضاع في المنطقة”.

وأكد لو دريان إستمرار بلاده بـ”دعم العراق في مرحلة البناء والإعمار”، مبينا أن “استقرار العراق سيكون فرصة ونموذجا في المنطقة للإصرار على التحرير والبناء”.

واشاد بـ”الدور الكبير لرئيس الوزراء حيدر العبادي والانتصارات التي تحققت في عهده وبقيادته وقدرته على توحيد البلد وإعماره”.

واكد الوزير الفرنسي على “أهمية مؤتمر إعمار العراق الذي يعقد في الكويت بعد خروج العراق منتصراً على داعش وتحرير اراضيه”، مبينا أن “العراق بحاجة حاليا للإعمار، وان فرنسا ستشارك بقوة في هذا المؤتمر”.

المصدر: وكالات