حكمت محكمة في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين على رجل بالإعدام لقتله خمسة من أفراد أسرته من بينهم طفلان.

واقتحم ليو تشنبنغ منزلا في منطقة يانتا في حاضرة المقاطعة بمدينة شيآن وربط رب الأسرة وانغ واثنين من أقاربه بشريط وغادر ومعه أموال نقدية وبطاقات مصرفية ، وفقا لما ذكره بيان صادر عن محكمة الشعب المتوسطة بمدينة شيآن.

وقال البيان إنه بعد سرقته 18 ألف يوان (2860 دولار أمريكي) من جهاز صراف آلي، عاد ليو إلى المنزل وقتل الثلاثة أشخاص بالإضافة إلى طفلة وانغ وابنه.

ووجد أنه استخدم البطاقات عدة مرات لسحب 32500 يوان.

اعتقلت الشرطة ليو يوم 2 يوليو 2016، وحكمت المحكمة في قضيته يوم الأحد،وسحب ليو اعترافه السابق في المحكمة بارتكابه الجريمة.

المصدر: وكالة شينخوا