كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تقديم نظيره الأميركي ريكس تيلرسون لاقتراح بإنشاء آلية 2+2 بين وزيري خارجية ودفاع البلدين؛ لتعزيز العلاقات الثنائية. وقال شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع تيلرسون، في القاهرة الاثنين “تحدثنا حول اقتراح تيلرسون لإنشاء آلية 2+2 بين وزيري خارجية ودفاع البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”، متابعا “لمسنا رغبة من الولايات المتحدة لتعزيز العلاقات مع مصر، ونشكرها لما تقدمه من دعم لمصر”، حيب قوله.

وأضاف شكري “اتفقنا على عقد الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين خلال النصف الثاني من العام الجاري”، موضحا “تناولنا التحضيرات لهذا الحوار بشكل ينتج مخرجات محددة تدعم العلاقات”. ولفت شكري إلى أن وزير الخارجية الأميركي سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الاثنين، متابعا “مشاوراتنا اتسمت بالإيجابية وأوضحت أن هناك اتساقا في تناولنا للقضايا الإقليمية والدولية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية