اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، أن إسقاط الطائرة الإسرائيلية، “تأكيد على ان محور المقاومة يراكم قوته وان الأمور تذهب إلى الأفضل، وان قواعد الاشتباك تغيرت نحو الأفضل”، مضيفا “كان من اللافت طلب إسرائيل من روسيا التدخل حتى لا يتدخل حزب الله في هذا الاشتباك، ونفضل عدم الإكثار من الكلام في هذا الموضوع وترك الأمور لأهل الميدان ولمزيد من الصمود والإستعداد”.

على صعيد آخر، أجرى الشيخ حمود اتصالي تعزية بالشاب عبد الرحيم المقدح الذي قتل خلال الاشتباك الأخير في مخيم عين الحلوة، مبديا أسفه على “التفلت الأمني الذي يحصل من وقت إلى آخر”، ومؤكدا “ضرورة تسليم المطلوبين”.

وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي، فإن الشيخ حمود كان قد أجرى اتصالات عدة للاطمئنان على الوضع في المخيم، أبرزها مع السفير الفلسطيني أشرف دبور.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام