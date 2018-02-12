حماه وريفها:

ـ تصدى الجيش السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية، الليلة الماضية، لهجوم مجموعات مسلَّحة من “جبهة النصرة” و”جيش العزة_ الجيش الحر” على نقاط عسكرية في ريفي حماه الشمالي والجنوبي الشرقي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير أسلحتهم.

دمشق وريفها:

ـ استُشهد 3 مدنيين بينهم طفل وأُصيب آخرون جراء سقوط عدة قذائف صاروخية على أحياء الزبلطاني القصاع والعباسيين والدويلعة ومحيط فندق الداما روز في مدينة دمشق ومدينة جرمانا بريفها، مصدرها المجموعات المسلحة.

القنيطرة وريفها:

ـ قُتل 7 مسلحين من “جبهة ثوار سوريا _الجيش الحر” وأُصيب آخرون، بينهم مسؤول عسكري المدعو “أبو حمزة النبع”، إثر انفجار عبوتين ناسفتين بهم، على الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة _نبع الصخر بريف القنيطرة.

درعا وريفها:

ـ سقطت عدة قذائف صاروخية على منازل المدنيين في أحياء “شمال الخط، السحاري، الكاشف ودرعا المحطة” في مدينة درعا، تسببت بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات، مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” من جهة، والمجموعات المرتبطة بداعش من جهة أخرى، عند أطراف بلدة الجبيلية في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع قصف “الجيش الحر” مواقع المجموعات المرتبطة بداعش في المنطقة.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل 3 مسلَّحين من “قسد”، وأسر مسلَّح آخر، إثر هجومٍ شنَّهُ مسلَّحو داعش، على مواقع “قسد” شمال بلدة السوسة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، كما قُتل وجرح عددٌ من مسلَّحي “قسد”، إثر استهداف مسلحين اثنين من داعش لنقاط “قسد” بسيارتين مفخختين في قرية البحرة شمال غرب بلدة هجين في الريف ذاته.

ـ قصفت طائرات “التحالف الدولي” عن طريق الخطأ نقاطاً لمسلحي “قسد” شمال شرق بلدة السوسة، في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الشبان في مدينتي تل أبيض وسلوك بريف الرقة الشمالي، بهدف سوقهم لـ “التجنيد الاجباري”.

ـ خفضت “قسد” رواتب عوائل قتلاها العرب، الذين قُتلوا خلال سيطرة “قسد” على مدينة الرقة، من 80 ألف إلى 40 ألف ل.س.

حلب وريفها:

ـ استشهد عدد من المدنيين وأُصيب أخرون من بينهم أطفال، إثر قصف العدوان التركي قرى “حجمان، ماسيكان، كوران، الشديان وقودي” التابعة لبلدة راجو شمال غرب عفرين، وقريتي “اخجلي وبافلور” غرب بلدة جنديرس جنوب عفرين، وقرية “العروبة”، وقرية “ميركان” جنوب بلدة “معبطلي” غرب عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

ـ سقطت 3 قذائف صاروخية على حي شارع النيل في مدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلَّحة.

ـ أعلنت “قسد” عن إسقاطها مروحية تركية ثانية في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، يوم أمس.

ـ قُتل وجُرح عدد من عناصر العدوان التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه، خلال الاشتباكات مع “قسد” على محور قريتي “دير صوان وعرب ويران” شمال شرق عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، كما وقعت اشتباكات بين الطرفين على محور قرية حاج اسكندر جنوب غرب بلدة جنديرس جنوب غرب عفرين.

ـ دمر مسلحو “قسد” مقراً للعدوان التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه، في مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم، حيث يعتبر المقر مركزاً لإطلاق القذائف باتجاه عفرين.

ـ دمر مسلحو “قسد” دبابة للعدوان التركي على محور قرية “شيخ خورز” شرق بلدة بلبل شمال عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ تصدى مسلحو “قسد” لهجوم شنه العدوان التركي والمجموعات المسلحة المدعومة منه، على قرية “سعرنجكة” جنوب بلدة راجو شمال غرب عفرين، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم.

– قصف العدوان التركي قرى “بافليون، عرب ويران ودير صوان” شمال شرق عفرين، وقرية “كفر صفرة” شمال بلدة جنديرس جنوب غرب عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، بالقذائف المدفعية والصاروخية.

– دخل رتل عسكري تركي عبر معبر قرية كفرلوسين على الحدود السورية _التركية في ريف إدلب الشمالي، وتوجه قسم منه إلى بلدة صلوة بريف إدلب الشمالي المقابلة لمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، والقسم الآخر توجه إلى مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

– أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل أكثر من 32 مسلحاً من داعش بنيران الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما احصى “المرصد” مقتل أكثر من 15 مسلحاً من داعش، وما لا يقل عن 6 من “هيئة تحرير الشام” والفصائل المتحالفة معها، خلال الاشتباكات بين الطرفين، في محيط قرية أم الخلاخيل في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

– اصيب أحد المسؤولين في “حركة نور الدين الزنكي” بجروح خطرة، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة دير حسان في ريف إدلب الشمالي.

ـ قُتل وجُرح عدد من مسلَّحي “هيئة تحرير الشام” إثر انفجار عبوَّةٍ ناسفة زرعها مجهولون، بسيارة كانت تُقلهم، على الطريق الواصل بين مدينتي ادلب وأريحا، جنوب ادلب.

ـ اندلعت اشتباكات بين مسلحي “هيئة تحرير الشام”، وأهالي قرية “معر شمارين” في ريف ادلب الجنوبي الشرقي، بعد محاولة “الهيئة” اقتحام القرية لاعتقال أحد الأشخاص.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” مسلحين اثنين من “جيش الأحرار” في قرية “شلخ” شمال بلدة تفتناز في ريف إدلب الشمالي الشرقي.

المشهد المحلي:

ـ حيا مجلس الوزراء السوري، الجيش العربي السوري بقيادته وضباطه وجنوده الأبطال في تصديهم للعدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضي الجمهورية العربية السورية أمس، مؤكداً أن الجيش السوري سيبقى دعامة الأمن والاستقرار في سورية والحصن المنيع الذي يسور الوطن ويدافع عن سيادته ويصون كرامته.

ـ اطلع السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين وممثلة منظمة الصحة العالمية في سورية اليزابيث هوف خلال زيارتهما إلى الهيئة العامة لمشفى المواساة الجامعي بدمشق على واقع الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمرضى في قسم الإسعاف المركزي الذي تمت إعادة تأهيله وافتتاحه مؤخرا بالتعاون المشترك بين الجانبين بكلفة بلغت نحو 400 ألف دولار أمريكي، وجدد السفير الصيني تأكيد حرص بلاده وسعيها الدائم والمستمر لتقديم كل ما يلزم من دعم ومساعدات للشعب السوري في جميع المجالات الصحية والإنسانية والعلمية والاقتصادية والسياسية.

ـ قالت تنسيقيات المسلحين، إنَّ “الائتلاف المعارض” يعيش حالة من الفراغ الرئاسي، بسبب تعرض الرئيس الحالي لـ “الائتلاف” المدعو “رياض سيف” لحالة صحية حرجة، بينما تتولى “الهيئة السياسية” فيه إدارة شؤون “الائتلاف”، وحاولت عدة شخصيات من “الائتلاف” ملء الفراغ، عبر التهيئة لاختيار شخصيات “بارزة” أو التفاهم في الانتخابات المقبلة لتولي الرئاسة، لكن أغلبية “الشخصيات البارزة في المعارضة رفضت التقدم إلى منصب الرئاسة، معتبرة أن هذا المنصب لم يعد مكسباً أو محل اهتمام من القوى المحلية والإقليمية والدولية”.

ـ نفى عضو “المجلس الشرعي” العام في “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو الفتح الفرغلي”، الأنباء التي تتحدث عن دخول القوات التركية إلى مطار تفتناز العسكري ووادي الضيف بريف إدلب، وقال إن “كل ما يقال عن اعطاء مطار للحوامات التركية في تفتناز، أو نقطة للأتراك في سراقب أو وادي الضيف أو خان شيخون أو اللطامنة أو كفر زيتا أو مخفر في الشيخ منصور، عار عن الصحة”.

ـ تحدثت مواقع كردية عن وصول وفد برلماني من إقليم كردستان العراق إلى مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، وأشارت المواقع الى أن الوفد دخل يوم أمس من معبر عبر معبر سيمالكا على الحدود السورية العراقية، للاطلاع على الأوضاع في عفرين في ظل العدوان التركي على المدينة.

ـ قالت مواقع كردية إن تركيا قامت بتخفيض معدل مياه نهر الفرات المتدفقة إلى الأراضي السورية من تركيا إلى 321 م3 في كل ثانية، الذي يعتبر أدنى معدل لتوليد الطاقة الكهرباء لدى السدود.

وبحسب الاتفاقية المبرمة بين الدولة السورية والعراق وتركيا حول مياه نهر الفرات، فإن من حق سوريا دولياً أن تأخذ حصتها من مياه نهر الفرات فيما يقدر بـ 450 م3 في كل ثانية.

المشهد الدولي:

ـ قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمته خلال احتفالات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في طهران، إن طهران نجحت في دعم حلفائها بمكافحة الإرهاب وحققت انتصارا في سوريا، وكذلك إنقاذ شعوب المنطقة من مخاطر التقسيم، مشيراً إلى أن “أمريكا هزمت خلال العام الماضي”.

ـ قال مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، خلال استقباله الوفد الفرنسي المشارك في احتفالات عشرة الفجر، “أرى أنَّ الأمن في سوريا ولبنان متداخلان”.

وأضاف ولايتي “إنَّ الرئيس بشار الأسد يجسد المحور الأساس للاستقرار في سوريا، واليوم حتى المسيحيين في سوريا أدركوا ما لوجوده من أهمية على رأس السلطة”.

ـ قالت صحيفة معاريف الاسرائيلية، عقب اسقاط الدفاعات الجوية السورية لطائرة F 16، إن اسقاط الطائرة سابقة غير مسبوقة منذ ٣٦ عاماً، وهذا العمل سيغري الجيش السوري لتحقيق إنجازات مشابهة في المستقبل ويمكن أن يدفع حزب الله لنصب كمين جوي للطائرات الإسرائيلية فوق لبنان.

من جهتها ذكرت صحيفة هآرتس، بأنَّ اسقاط الطائرة وفرت لسوريا وإيران صورة انتصار لامعة جداً.

واشارت صحيفة إسرائيل اليوم، إلى أنَّ النجاح الباهر لسلاح الجو الاسرائيلي أصيب بتصدع بعد إسقاط السوريين لطائرة F 16.

وأكدت صحيفة يديعوت احرونوت، أنَّ اسرائيل أمام مأزق استمرار عملياتها في سوريا ما سيعرضها لخطر الانزلاق نحو الحرب الشاملة أو الانكفاء ما سيفقدها الهيبة والردع ومن يواجه هذا المأزق هي اسرائيل وليست إيران.

– بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، التسوية السورية في ضوء نتائج مؤتمر سوتشي الأخير.

ـ أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن القوات الروسية المتبقية في سوريا ستساعد حكومة البلاد في إحباط محاولات “داعش” استعادة قوته.

ـ قال نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس النواب الروسي الدوما يوري شفيتكين، إن روسيا مستعدة للتعاون مع كل الدول من أجل التهدئة في سوريا والمنطقة، وأضاف البرلماني الروسي أن التطورات الأخيرة وإسقاط المقاتلة الإسرائيلية “F-16″، كانت نتيجة لعدوان ارتكبته إسرائيل باختراقها الأجواء السورية.

ـ أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن عودة أبناء الجمهورية الذين خدموا طوال سنة ونصف في صفوف الشرطة العسكرية الروسية في مدينة حلب شمالي سوريا.

ـ بدأت قوات الحشد الشعبي العراقي، عمليات تفتيش دورية على الحدود العراقية _السورية، بحثا عن خلايا داعش على الحدود، وطهرت القوات مجمع الصكارة، ومنطقة عجيل الفضيلي.

ـ أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الفصائل الكردية في سوريا احتجزت مئات النساء الأجنبيات اللواتي انضممن إلى تنظيم داعش.

المصدر: الاعلام الحربي