غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطريق الدولية صوفر- ضهر البيدر بسبب الضباب الكثيف والرؤية السيئة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2018 - 01:00
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الإمام السيد علي الخامنئي يثمن حضور الشعب الإيراني في مسيرات الذكرى الـ 39 لانتصار الثورة الإسلامية
الإمام الخامنئي: عزم وبصيرة الشعب الإيراني في مسيرات اليوم حدث كبير وملفت للنظر ورد صارم وقاطع على مؤامرات الأعداء
الإمام الخامنئي: المستقبل حليف شعبنا اليقظ والواعي وعلينا كمسؤولين أن نعمل كي لا نتخلف عن ركب الشعب وقيم الثورة
نائب القائد العام للحرس الثوري: محور المقاومة أحبط المؤامرات التكفيرية الصهيونية مما دفع الكيان إلى بناء جدار حول نفسه
العميد حسين سلامي: العدو يخشى قدرات إيران الصاروخية وهي ستبقى سند المظلومين في العالم وهذا فخر للثورة الإسلامية
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الشيخ قاسم: "إسرائيل" حائرة فخيار الحرب غير مضمون النتائج وخيار الانتظار يزيد من الأخطار التي تحدق بها
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الجيش السوري يحبط هجمات لإرهابيي النصرة وما يسمى جيش العزة على نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي ويكبدهم خسائر
سيرغي لافروف: القوات الروسية المتبقية في قاعدة حميميم ستساعد الجيش السوري في منع داعش من رفع رأسه واستعادة قوته
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النيابة العامة الروسية تؤكد "مصرع" جميع ركاب الطائرة التي تحطمت قرب موسكو وعددهم 71 شخصاً
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية في موسكو بدل سوتشي بسبب حادث طائرة الركاب
وزير النفط العراقي يقترح على شركة بي بي البريطانية دراسة تطوير كل الحقول النفطية في محافظة كركوك
الجيش المصري يعلن مقتل 16 إرهابياً واعتقال 34 آخرين وتدمير 66 مخبأ في شمال ووسط سيناء
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تونس: الشرطة أوقفت 50 مراهقاً كانوا يحاولون الهجرة خلسة قرب ميناء حلق الوادي البحري في العاصمة
وزيرة بريطانية: الحكومة ستوضح "رؤيتها" من قضية بريكست وهذا ما يريده الرأي العام
نائب رئيس جنوب افريقيا: سنواصل التصدي للفساد ونؤكد أن الذين سرقوا مال الفقراء سيحاكمون
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المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تؤكد أنها مصممة على إنهاء ولايتها الجديدة رغم الانتقادات المتزايدة لسياساتها
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "وحفظنا الوصية" يوم الجمعة 16 شباط الساعة 3:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطريق الدولية صوفر- ضهر البيدر بسبب الضباب الكثيف والرؤية السيئة
منذ 3 ساعة
11 February، 2018
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