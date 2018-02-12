قال مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، خلال استقباله الوفد الفرنسي المشارك في احتفالات عشرة الفجر، وعلى هامش الملتقى الفكري للضيوف الأجانب، “أرى أنَّ الأمن في سوريا ولبنان متداخلان”.

وأضاف ولايتي “إنَّ الرئيس بشار الأسد يجسد المحور الأساس للاستقرار في سوريا، واليوم حتى المسيحيين في سوريا أدركوا ما لوجوده من أهمية على رأس السلطة”. وبيّن ولايتي “أنَّ مصلحة إيران وفرنسا تتطلب ان تدافعا عن استقرار سوريا وامنها حول محور الرئيس بشار الأسد”.

وأكد ولايتي “لا نعرف احداً أكثر لياقة واقتداراً من الرئيس بشار الاسد ليكون محوراً للاستقرار، وبالطبع لابد من إجراء بعض الاصلاحات في الحكومة السورية”.

المصدر: موقع المنار