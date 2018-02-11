أبرز التطورات على الساحة السورية:

* درعا وريفها:

ـ دارت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” من جهة، والمجموعات المرتبطة بداعش من جهة أخرى، عند أطراف بلدة الجبيلية في ريف درعا الغربي، بالتزامن مع قصف “الجيش الحر” مواقع المجموعات المرتبطة بداعش في المنطقة.

* حلب وريفها:

ـ أعلنت “قسد” عن إسقاطها مروحية تركية ثانية في منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، يوم أمس.

– قصف العدوان التركي قرى “بافليون، عرب ويران ودير صوان” شمال شرق عفرين، وقرية “كفر صفرة” شمال بلدة جنديرس جنوب غرب عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، بالقذائف المدفعية والصاروخية.

– دخل رتل عسكري تركي عبر معبر قرية كفرلوسين على الحدود السورية _التركية في ريف إدلب الشمالي، وتوجه إلى بلدة صلوة بريف إدلب الشمالي المقابلة لمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، وإلى مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

* إدلب وريفها:

– أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل أكثر من 32 مسلحاً من داعش بنيران الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

– اصيب أحد المسؤولين في “حركة نور الدين الزنكي” بجروح خطرة، إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة دير حسان في ريف إدلب الشمالي.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” مسلحين اثنين من “جيش الأحرار” في قرية “شلخ” شمال بلدة تفتناز في ريف إدلب الشمالي الشرقي.

* المشهد المحلي:

ـ رصد ممثلو روسيا في اللّجنة الروسية التركية المشتركة لرصد خروقات نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 خروقات في محافظات اللاذقية (3) وحلب (2) ودمشق (2)، فيما رصد الجانب التركي خرقاً واحداً في محافظة حمص.

* المشهد الدولي:

– أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن تصدي الجيش السوري للعدوان الإسرائيلي سيغير قواعد الاشتباك في المنطقة، مشيراً إلى أن إسرائيل فهمت أن مرحلة “أضرب واهرب” انتهت، كما نفى شمخاني، مزاعم الصهاينة حول استهداف قواعد ايران في سوريا.

ـ أدانت وزارة الخارجية اليمنية، يوم أمس، الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الجمهورية العربية السورية.

وأكدت الخارجية، أن لسوريا الحق الكامل في الدفاع عن نفسها وعن سيادة ووحدة وسلامة أراضيها، والتصدي بكل ما تراه مناسباً من الوسائل لأي انتهاكات إسرائيلية جديدة على أراضيها.

– دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى وقف فوري للتصعيد في سوريا بعد الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، كما دعا غوتيريس، الجميع إلى العمل من أجل وقف العنف، على نحو فوري وغير مشروط، وإلى ضبط النفس.

– أعلنت رئاسة الأركان التركية، عن مقتل 11 عسكرياً تركياً بينهم طيارين اثنين في إطار عملية “غصن الزيتون” في منطقة عفرين، في ريف حلب الشمالي الغربي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: الاعلام الحربي