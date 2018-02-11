اعتبر أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن إسقاط الدفاعات الجوية السورية المقاتلة الإسرائيلية يوم السبت، يشير إلى أن أي خطأ ترتكبه “إسرائيل” في المنطقة لن يبقى من دون رد.

وقال شمخاني على هامش مشاركته في مسيرة حاشدة بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران اليوم الاحد إن إسقاط الطائرة الإسرائيلية من قبل المضادات السورية غيّر معادلة عدم توازن القوى في المنطقة.

ونفى شمخاني أن يكون هناك أي دور لإيران في إسقاط الطائرة الإسرائيلية التي كانت تشن غارة على مواقع في سوريا، وقال إن الدفاعات الجوية السورية هي التي أسقطت هذه الطائرة التي اخترقت الأجواء السورية واعتدت على سيادة البلاد.

وكانت طهران قد سخرت أمس من الاتهامات الإسرائيلية لها بتوجيه طائرة مسيّرة دون طيّار نحو أجوائها، وأن غاراتها على الأراضي السورية جاءت ردا على ذلك، وقالت إن هذه الاتهامات تثير السخرية.

المصدر: وكالة فارس للانباء