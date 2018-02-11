الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني : سوريا أظهرت ان الزمن الذي تضرب فيه اسرائيل وتهرب قد ولى – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2018 - 12:50
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القائد العام لقوات الحرس الثوري: المشاركة الشعبية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة تشكل ضربة قاضية للأعداء وتطلعاتهم
أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني: مزاعم الصهاينة حول استهداف قواعد ايران في سوريا مجرد أكاذيب
شمخاني: تصدي الجيش السوري للعدوان الاسرائيلي سيغير قواعد الاشتباك في المنطقة و"اسرائيل" فهمت ان مرحلة اضرب واهرب انتهت
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: وضعنا خطوطا حمراء في سوريا وعملنا وسنستمر بالعمل وفق هذه الخطوط
صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية: اسقاط طائرة الـ أف 16 وفر لسوريا وايران صورة انتصار لامعة جدا
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صحيفة "معاريف": اسقاط الطائرة يمكن ان يدفع حزب الله لنصب كمين جوي للطائرات الاسرائيلية فوق لبنان
صحيفة "يديعوت احرونوت": "اسرائيل" في مأزق وأمام وضع استراتيجي متدن مقابل اعدائها
رئيس اركان جيش الاحتلال السابق دان حالوتس: اسقاط الطائرة حدث غير عادي لكن لا يجب ان يجرنا الى اجراءات بعيدة عن الواقع
الامين العام للأمم المتحدة يدعو الى وقف فوري للتصعيد في سوريا وضبط النفس واحترام القانون الدولي
الاركان التركية: مقتل 11 عسكريا بينهم طياران اثنان في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي خلال الـ 24 ساعة الماضية
الرئيس السوداني يقيل مدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا ويعين المدير السابق صلاح عبد الله قوش
الولايات المتحدة الاميركية: 3 قتلى و 4 جرحى جراء تحطم مروحية كانت تقل سياحا في ولاية أريزونا
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "وحفظنا الوصية" يوم الجمعة 16 شباط الساعة 3:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني : سوريا أظهرت ان الزمن الذي تضرب فيه اسرائيل وتهرب قد ولى
منذ 2 ساعة
11 February، 2018
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