تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ فجر السبت، التطورات التي نتجت عن الاعتداءات الجوية الاسرائيلية على الاراضي السورية. وتلقى تقارير عسكرية وامنية عدة عن مسار هذه الاعتداءات التي طاولت شظاياها اراض لبنانية في منطقة البقاع. وفي السياق، اجرى الرئيس عون اتصالات هاتفية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الموجود خارج لبنان، وتشاور معهما في الاوضاع المستجدة، وما يمكن ان يتخذ من مواقف حيالها. كما تلقى الرئيس عون اتصالات من وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزف عون لمتابعة التطورات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام