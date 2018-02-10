طائرة استطلاع معادية تحلق فوق بلدة شبعا وصولا الى منطقة جنعم وبركة النقار داخل مزارع شبعا المحتلة (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2018 - 12:41
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الدفاعات السورية تسقط (طائرة أف-16) صهيونية بعد عدوان وقادة العدو يلتزمون الصمت
التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان اسرائيلي على قاعدة عسكرية وسط البلاد وأسقطت أكثر من طائرة
جيش العدو الإسرائيلي يعترف بسقوط طائرة من طراز “اف 16” فوق الجليل وإصابة طياريها بجراح تتراوح بين البالغة والطفيفة
إعلام العدو: الجيش السوري أطلق أكثر من 25 صاروخا مضادا للطائرات باتجاه الطائرات الاسرائيلية
جيش العدو: اذا كانت طائرة إف16 اصيبت فوق الاراضي المحتلة فهذا يعني صدعاً في التفوق الاسرائيلي
رويترز نقلا عن جيش العدو: لا نسعى للتصعيد العسكري مع سوريا وايران
حركة حماس: ننوه بالرد السوري على العدوان الاسرائيلي ونؤكد وقوفنا الى جانب الجيش السوري ضد اي اعتداءات
الرئيس اللبناني ميشال عون تشاور مع الرئيسين بري والحريري في التطورات الناتجة عن اعتداءات العدو في سوريا
الجيش اللبناني: سقوط صاروخ مضاد للطائرات في وادي الحاصباني كان قد اطلق باتجاه الطائرات الاسرائيلية في الأجواء السورية
حزب الله يطلق الماكينة الانتخابية في بيروت وجبل لبنان برعاية نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم
الشيخ قاسم: المقاومة والبناء دعامتان للبنان ونحن نسعى لخدمة الناس ولا نتعامل مع الدولة على انها كعكة للإقتسام
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "وحفظنا الوصية" يوم الجمعة 16 شباط الساعة 3:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
طائرة استطلاع معادية تحلق فوق بلدة شبعا وصولا الى منطقة جنعم وبركة النقار داخل مزارع شبعا المحتلة (الوكالة الوطنية)
منذ 10 mins
10 February، 2018
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