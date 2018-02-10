صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف السبت لـ”وكالة سبوتنيك”، انه سيتم بحث قضية الإصلاح الدستوري خلال اللقاء القادم في أستانا حول سوريا. وقال بوغدانوف “هناك حاجة لبحث مع الشركاء تنسيق الجهود لدعم وترجمة إلى واقع قرارات المجلس الوطني للحوار السوري- أولا وقبل كل شيء عن تشكيل اللجنة الدستورية وبداية العمل على الإصلاح الدستوري”. كما أشار بوغدانوف إلى أن موسكو تعتبر أنه من المهم أن يبحث المجتمعون في أستانا القضايا الانسانية. وأضاف بوغدانوف ” من بينهم [القضايا]، قضية تعزيز الثقة بين الأطراف السورية، ولا سيما إنشاء فريق عمل معني بمشكلة المعتقلين والمحتجزين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية