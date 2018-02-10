قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت له وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري واسقطت طائرة.

واعتدى الاحتلال الاسرائيلي في أكثر من مناسبة على الأراضي السورية خلال الأزمة، بدأ فيها منذ عام 2013:

– 5 أيار 2013: غارة جوية على موقع عسكري في جبل قاسيون من جهة جمرايا، قالت الحكومة السورية إنها استهدفت مركزا للبحث العلمي.

– 30 كانون الثاني 2014: غارة على مركز الأبحاث العلمية في جمرايا في ريف دمشق.

– 3 آذار 2014: قصف موقع عسكري سوري في الجوال.

– 3 أيار 2014: غارة على شاحنة نقل ادعى العدو الاسرائيلي أنها تنقل أسلحة لحزب الله.

– 18 كانون الثاني 2015: غارة على سيارتين في محافظة القنيطرة أدت الى استشهاد 6 من كوادر المقاومة الاسلامية، بينهم جهاد مغنية.

– 20 أيار 2015: اغتيال القيادي في حزب الله سمير القنطار بغارة على مكان إقامته في جرمانا.

– 7 كانون الأول 2016: استهداف مطار المزة العسكري بعدد من الصواريخ.

– 22 كانون الثاني 2017: قصف محيط مطار المزة العسكري للمرة الثانية.

– 22 شباط 2017: استهداف جبال القطيفة في ريف دمشق.

– 17 آذار 2017: قصف أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي، وتصدي وسائط الدفاع الجوي السوري للطائرات المغيرة.

– 23 نيسان 2017: قصف مستودع للذخيرة تابع للجيش السوري بصاروخين في منطقة نبع الفوار التابعة للقنيطرة.

– 27 نيسان 2017: قصف موقع عسكري جنوب مطار دمشق الدولي بعدة صواريخ أطلقت من داخل فلسطين المحتلة.

المصدر: وكالة يونيوز