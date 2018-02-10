أكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة أن حصيلة الإصابات جراء المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة الجمعة ارتفع إلى 27 إصابة إحداها بحالة حرجة في الرأس.

وقال القدرة إن “مواطنا أصيب بجراح خطيرة في الرأس شرق جباليا تم تحويله الى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة”، واكد ان “الطواقم الطبية تتعامل بالشكل المناسب مع الحالة الحرجة للمصاب”.

واشار القدرة الى ان “6 مواطنين اصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت شمال القطاع”، وتابه “كما اصيب 4 مواطنين احدهم اصابته خطيرة في البطن و3 بجراح متوسطة في القدم والحوض برصاص الاحتلال شرق البريج”، واضاف “كما اصيب 8 مواطنين بالرصاص الحي في المواجهات التي اندلعت شرق جباليا”.

ولفت القدرة الى “اصابة 9 مواطنين برصاص الاحتلال اثر المواجهات المندلعة في شرق غزة”.

المصدر: فلسطين اليوم