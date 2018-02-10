أفاد مصدر يمني بأن القوتين الصاروخية والجوية استهدفت منظومة دفاعية باتريوت باك3 لقوى العدوان في المخاء، وأوضح أن هذه العملية النوعية والمشتركة دمرت منظومة الباتريوت من الجيل الثالث التابعة لقوى العدوان.

واعتبر مساعد ناطق الجيش اليمني العقيد عزيز راشد أن عملية القوة الصاروخية والجوية المشتركة التي استهدفت المنظومة الدفاعية الأمريكية باتريوت باك3 للغزاة في المخاء، عملية إستباقية وتطور لافت في إنتقال أهداف القوات المعادية في المخاء. وأوضح راشد في إتصال هاتفي مع قناة المسيرة الفضائية، أن عملية إستهداف المنظومات تمهيدية وتتيح للقوة الصاروخية اليمنية إجراء العمليات الصاروخية في أي نقطة في الساحل الغربي.

وأكد مساعد ناطق الجيش أن “هناك خوف شديد من القوة الصاروخية اليمنية التي تهددهم من حين لأخر، مؤكداً ان العدوان يجند منافقين بالقوة لأنهم لايجرأون على المواجهة. وأشار راشد أن القوات الجوية والقوة الصاروخية أصبحت تعرف كيف تتعامل مع التجمعات والمنظومات الجوية المعادية، مؤكداً أنها ضربة معنوية كبيرة ستؤثر في صفوف المنافقين عملياً ومعنوياً.

وأكد أن العملية وتداعياتها في الحاضر والمستقبل ستؤثر من خلال التكاليف الباهضة لصواريخ الباك3 الأمريكية، لافتاً أنها ستكلف أمريكا سمعة الباك3 والشركات المصنعة لها.

المصدر: موقع المشهد اليمني