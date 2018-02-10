مصادر يمنية: عملية نوعية مشتركة للقوتين الصاروخية والجوية استهدفت منظومة دفاعية باتريوت باك 3 لقوى العدوان في المخاء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2018 - 01:37
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مراسل المنار: مقتل فلسطيني واصابة 3 اثر اشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان
مراسل المنار: حركة نزوح للأهالي من مخيم عين الحلوة باتجاه جامع الموصلي خوفا من تدهور الاوضاع داخل المخيم
القيادة العامة للجيش السوري: تحرير عدد كبير من البلدات والمزارع بأرياف حماة وادلب وحلب بالتعاون مع الحلفاء
القيادة العامة للجيش السوري: هذا الانجاز ينهي وجود داعش في حماة وحلب ويؤمن عددا من طرق المواصلات بين المحافظتين
الجيش السوري يسيطر على مبنى النفوس وجامع عبد الرحمن بن عوف ومبنى الشركة الاردنية اللبنانية في غوطة دمشق الشرقية
شهيدان و 4 اصابات إثر سقوط قذيفتين صاروخيتين على منطقة عش الورور في دمشق
التلفزيون السوري: اصابة 5 مدنيين جراء سقوط 3 قذائف على جرمانا بريف دمشق مصدرها المجموعات المسلحة
الرئيس الفرنسي لنظيره الروسي: من الضروري البدء في محادثات جادة للسلام في سوريا برعاية الامم المتحدة في الاسابيع المقبلة
الصحة الفلسطينية: 23 اصابة منها واحدة حرجة في الرأس جراء المواجهات مع العدو على طول الشريط الفاصل مع غزة
مراسل المنار: إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في منطقة البريج بقطاع غزة
الداخلية المصرية: مقتل 3 مسلحين ينتمون لحركة ارهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في القاهرة
ليبيا: قتيل و149 جريحا في اعتداء استهدف مسجدا في بنغازي
الرئيس الاميركي يقول في تغريدة عبر تويتر انه وقع قانون التمويل الحكومي وذلك بعد ان اقر مجلس الشيوخ اتفاق الموازنة
فرنسا: الغاء نحو 200 رحلة جوية من مطار اورلي جنوب باريس بسبب الثلوج والجليد
القضاء الألماني يفرض غرامة على شركة "ايرباص" قيمتها 81.25 مليون يورو في قضية فساد مفترض
الأمين العام لحزب الله يتحدث في مهرجان "وحفظنا الوصية" يوم الجمعة 16 شباط الساعة 3:30 عصرا في مجمع سيد الشهداء
مصادر يمنية: عملية نوعية مشتركة للقوتين الصاروخية والجوية استهدفت منظومة دفاعية باتريوت باك 3 لقوى العدوان في المخاء
منذ 2 ساعة
9 February، 2018
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