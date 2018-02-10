وقعت الكاتبة الدكتورة ليلى شمس الدين كتابها الاول “آداب التصرف، فنون التواصل والتميز”، ضمن فعاليات معرض الكتاب السنوي الرابع 2018 في ثانوية السفير في الغازية، في حضور أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية في الثانوية وفاعليات تربوية وطلاب وأهاليهم.

والقت شمس الدين كلمة استرجعت في مستهلها “المقولة المعبرة بأنه ليس ثمة سفينة كالكتاب تبحر بنا بعيدا بعيدا، ولكن بالتأكيد ليس إلى المجهول، إذا ما عرفنا كيف نقودها وفي أي اتجاه نسيرها، عندها تبحر بنا إلى عوالم تفتح لنا مسارات لا حدود لها، وفي كل مسار نصطاد العديد من الأفكار والمعطيات”.

وقالت: “نحن نبيع في كل لحظة أسلوبنا في الحديث والتصرف في كل موقع حتى مع ذواتنا، وأعني بوضوح طريقة حديثنا ووشوشاتنا ووقوفنا وجلوسنا في كل تصرفاتنا وانفعالاتنا وردات أفعالنا، أما الثمن الذي يعطى لنا فيوازي طبيعة الصفات التي راكمناها وتركت تأثيراتها عند من يتعامل معنا”.

أضافت: “إن أفكارنا وقيمنا وممارساتنا هي التي تقودنا وتحدد مكانتنا ومستوى أدوارنا في هذه الحياة، هذه هي القاعدة الماسية التي يجب أن تحكمنا وبمحبة”.

وتابعت: “نحن نحتاج إلى التصميم والمثابرة والتعلم وصقل المعرفة والتدريب واكتساب المهارات وتعزيز الثقة بالنفس، والمنطلق الأهم يكمن في حسن الخلق وفي تنمية الروح المعطاءة والمحبة والإنسانية، جميعها أمور تشكل المنطلق الأساس لتحقيق ذواتنا شرط أن تسيرها وتديرها على الدوام الدبلوماسية واللباقة”.

ختاما وقعت شمس الدين كتابها للحضور.

المصدر: الوكالة الوطنية