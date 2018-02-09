استقر الذهب دون تغير يذكر يوم الجمعة مع هبوط أسواق الأسهم لكن ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة حول العالم ضغطا على الأسعار.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1319 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش. ولامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الرابع من يناير كانون الثاني عند 1306.81 دولار للأوقية يوم الخميس.

وانخفض المعدن الأصفر واحدا بالمئة في المعاملات الفورية منذ بداية الأسبوع ليتجه صوب ثاني خسارة أسبوعية بسبب تعافي الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر تشرين الأول 2017.

وارتفعت الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1320.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 16.43 دولار للأوقية بعدما لامست أدنى مستوى منذ 22 ديسمبر كانون الأول 2017 عند 16.22 دولار للأوقية يوم الخميس.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 972.20 دولار للأوقية. وسجل المعدن أدنى مستوى منذ العاشر من يناير كانون الثاني عند 965 دولارا للأوقية في الجلسة السابقة.

ولم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 962.50 دولار للأوقية. وسجل المعدن أدنى مستوياته منذ 25 أكتوبر تشرين الأول 2017 عند 958.95 دولار للأوقية يوم الخميس.

المصدر: رويترز