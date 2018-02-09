أعلن السفير الروسي لدى الهند نيكولاي كوداشيف الجمعة، استعداد موسكو ونيو دلهي لتوسيع التعاون العسكري التقني بينهما. وقال السفير، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، “نأمل بالتوصل إلى اتفاقيات حول عقود لعدد كبير من المشاريع، لكن هذا ليس إلا رأس الجبل الجليدي [ليس إلا بداية عمل كبير]، هناك خطط ضخمة لدى الجانب الهندي ولدينا”.

يُذكر أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفياتية الصنع في الجيش الهندي عن 70 في المئة من إجمالي ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات. وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحتها ومعداتها العسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية