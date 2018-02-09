أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: ” رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 6 خروقات وبدوره رصد الجانب التركي 5 خروقات. وأضافت الوزارة في نشرتها: “ما زال الوضع في مناطق تخفيف التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6 خروقات، في محافظتي، حلب (3) واللاذقية (3).

أما الجانب التركي فرصد 5 خروقات. وذلك في محافظتي، إدلب (2) وحماة (1) و دمشق (2). يذكر أن غالبية حالات إطلاق النار بشكل عشوائي تم رصدها في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي (المحظور في روسيا) . هذا وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي قام خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عملية إنسانية واحدة بهدف إيصال مواد غذائية يبلغ إجمالي وزنها 1.9 طن إلى قرية أبو حكفة الجنوبي بريف حمص وتوزيعها علي الأهالي.

وبشكل عام بلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية 1748 عملية، وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم توصيلها 2446.8 طن. كما أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 20 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 70164 شخصاً. هذا وخلال الــ 24 ساعة الماضية تم توقيع اتفاقية واحدة حول انضمام قرية إدلن بريف حمص إلى نظام وقف الأعمال القتالية وبذلك ما زال إجمالي عدد هذه المراكز يبلغ 2354 مركزا سكنيا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية