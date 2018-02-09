سيطر الجيش السوري وحلفاؤه على قرى ” ارتوازية مخلاف – مخلاف – رسم جب الحملان – جب الجملان – عين النعجة – رسم الداب – رسم الضبع – معر شمالي – معر جنوبي – كوريج – تل شويح – رسم السبل – ابو عجوة شرقي – تبارة الجريرة – المويلح – ابو عجوة غربي” بريفي حلب الجنوبي وحماه الشمالي الشرقي بعد مواجهات مع مجموعات داعش المنتشرة في المنطقة.

الجيش السوري وحلفاؤه يقتربون من اعلان السيطرة التامة على القرى الواقعة بريف حلب الجنوبي وريف حماه الشمالي الشرقي ضمن الجيب المحاصر.

تجدر الاشارة الى انه يوم امس بسطت القوات سيطرتها على كامل القرى الواقعة في الجيب ضمن ريف ادلب الجنوبي الشرقي.

المصدر: الاعلام الحربي