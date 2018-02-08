اعتبرت تركيا الخميس تصريحات وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان “مؤسفة” و”لا أساس لها” والتي حمل فيها أنقرة مسؤولية مقتل أي مدني أثناء العملية التي تشنها في سوريا.

وصرح المتحدث باسم الخارجية التركية حامي اكسوي في بيان “من المؤسف أن يدلي وزير الخارجية الفرنسية بمثل هذه التصريحات المؤسفة والتي لا أساس لها حول عملية غصن الزيتون”.

وحمل لودريان الأربعاء تركيا مسؤولة مقتل أي مدني أثناء العملية التي بدأتها في 20 كانون الثاني/يناير في عفرين السورية.

ودعا لودريان الى عدم “اضافة حرب الى الحرب”، معتبرا أن طبيعة العملية التركية تفاقم النزاع المعقد للغاية أصلا. وأضاف المتحدث التركي أن “العملية التي تقودها تركيا، وعلى عكس ادعاءات الوزير الفرنسي، تمنع اضافة حرب جديدة على الحرب الجارية في سوريا”.

وقال “ننتظر من حلفائنا أن يدعمونا في مكافحة المنظمات الارهابية وعدم القيام بلعبة هذه المنظمات نفسها عبر أفعالهم وتصريحاتهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية