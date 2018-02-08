صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي “بتاريخ 31/1/2018، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكن عناصر مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية من توقيف خمسة أشخاص في مناطق: ضبيه، برج حمود والأوزاعي، بجرم تزوير واحتيال وانتحال صفة واستعمال مزور، وهم:

ك. ك. (مواليد عام 1974، لبناني)

و. ت. (مواليد عام 1965، لبناني) ملقب بـأحمد ومنير التمساح وبـ عماد طبارة وسليمان وسمير الرفاعي ومحمد التمساح.

ف. ط. (مواليد عام 1963، لبناني)

م. ف. (مواليد عام 1967، لبناني)

هـ. ب. (مواليد عام 1960، لبناني) المعروف بإسم سليمان مصطفى تمساح

بالتحقيق معهم، اعترف الموقوفان الأول والثاني بتزويرهما العديد من المستندات الرسمية (جوازات سفر، بطاقات هوية، بيانات قيد، رخص قيادة.) وشيكات مصرفية ومستندات لمؤسسات عامة ورسمية، إضافة إلى فتح حسابات مصرفية بأسماء مستعارة وبواسطة هويات مزورة والاستحصال على “دفاتر شيكات” واستخدامها في شراء بضائع، وانتحال صفة، وذلك في أوقات سابقة وضمن مناطق لبنانية مختلفة.

واعترف الباقون بإستعمالهم مستندات مزورة، لذلك، تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورتين للموقوفين المذكورين أعلاه، وتطلب من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعمالهما وتعرفوا إليهما، الحضور إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الإتصال على أحد الرقمين: 290881/01 أو 293683/01، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام