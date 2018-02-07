أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان إن إصرار إسرائيل على مواصلة احتلالها للأراضي الفلسطينية، والمضي قدماً في سياساتها الاستيطانية، هو السبب الرئيسي لاستمرار العنف في المنطقة.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية :”إن تصريحات السفير الأميركي تدفعنا للتساؤل حول علاقة السفير بالاحتلال، هل هو ممثل أميركا، أم إسرائيل”. وتابع :”إن السبيل الوحيد لإنهاء كل مظاهر العنف في المنطقة والعالم هو حل القضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967″.

وأردف ابو ردينة: “إن نصائح واستشارات السفير هي التي أدت إلى هذه الأزمة في العلاقات الأميركية الفلسطينية، والتي لا تهدف لتحقيق سلام عادل قائم على أسس الشرعية الدولية”.

وأضاف: “إن السفير فريدمان بدل أن يساهم في خلق مناخاً للسلام، فإنه يقوم بتوتير الأجواء، وتوفير الحجج لمثل أعمال العنف هذه، والتي نحن نرفضها، ونؤكد بأن سياسة الرئيس والقيادة الفلسطينية هي من خلال المقاومة السلمية الشعبية، مؤكدين رفضنا وإدانتنا لهذا السلوك الضار من قبل السفير الأميركي فريدمان”.

وكان السفير الأميركي في تل ابيب، دافيد فريدمان، قد انتقد سابقاً، قيادة السلطة الفلسطينية، أنها لم تدن عملية قتل المستوطن يوم الاثنين الماضي قرب مستوطنة أرائيل المقامة على أراضي فلسطينية تتبع مدينة سلفيت.

المصدر: سبوتنيك