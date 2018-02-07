أقرت الدول الي27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي مشروع قرار يجيز فرض عقوبات على بريطانيا في حال عدم التزامها بقوانين التكتل خلال المرحلة الانتقالية بعد بريكست. بحسب ما كشف مصدر اوروبي الثلاثاء.

وينص مشروع القرار على ان تظل بريطانيا تطبق التشريعات والقوانين الاوروبية خلال المرحلة الانتقالية من 21 شهرا بعد خروجها فعليا من الاتحاد الاوروبي في 29 اذار/مارس 2019. وكان مشروع الاتفاق الاخير بين دول الاتحاد الأوروبي الي27 حول شروط المرحلة الانتقالية ينص على يتمكن التكتل من منع بريطانيا من الوصول الى السوق الموحدة في حال عدم التزامها بالقوانين. وذلك اذا لم يكن الوقت يكفي لرفع شكوى أمام القضاء الاوروبي.

وأضيف البند المتعلق بالعقوبات والوارد في مشروع الاتفاق الذي ستعلنه المفوضية الاوروبية الاربعاء. بعد استئناف المحادثات في بروكسل الثلاثاء.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية