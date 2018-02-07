ـ قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إن طيران العدو الصهيوني اقدم في الساعة 03.42 من صباح اليوم بإطلاق عدة صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية على أحد مواقعنا العسكرية بريف دمشق وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي ودمرت معظمها.

واضافت القيادة العامة أن هذا العدوان السافر يأتي في إطار المحاولات اليائسة والمتكررة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية التي تتهاوى تحت ضربات قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة في جميع المناطق ولتشجيع الإرهابيين أدوات إسرائيل على الاستمرار في اعتداءاتهم على المدنيين لاسيما في دمشق وريفها.

واكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة جاهزية قواتها للتصدي لأي اعتداء وإحباطه ومواصلة حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية، وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات والعواقب الخطيرة لمغامراتها العدوانية المتكررة وغير المحسوبة.

دير الزور وريفها:

ـ أغلقت “قسد” الطرق الواصلة بين مناطقها ومناطق سيطرة الجيش السوري في ريف دير الزور الغربي، ومنعت المدنيين من الدخول والخروج.

حلب وريفها:

ـ وقعت اشتباكات بين “الوحدات الكردية” من جهة والعدوان التركي والفصائل المدعومة منه من جهة أخرى، في محيط قرية “شيخ خورز” شمال مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف العدوان التركي إضافة لوقوع أسيرين منهم في أيدي “الوحدات”.

المشهد المحلي:

ـ قالت تنسيقيات المسلحين إن وفداً عسكرياً تركياً دخل يوم أمس إلى مطار تفتناز في ريف إدلب الشمالي الشرقي، وأجرى جولة في داخله تمهيداً لإقامة قاعدة جوية ونشر نقاط مراقبة فيه.

المشهد الدولي:

ـ أكد رئیس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاریجاني بأن التعاون المشترك بین الجمهوریة الاسلامیة الإیرانیة وروسیا قد أثمر عن نتائج إیجابیة في المنطقة خاصة فیما یتعلق بمسیرة الحل السیاسي في سوریا ومعالجة أزمات المنطقة.

ـ أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني دعم أوروبا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيرةً إلى أن تركيا لن تعزز أمنها عن طريق العملية العسكرية في شمال سوريا، وشددت على أن القتال يجب ألا يجعل السلام بعيد المنال، ويجب التركيز على محاربة التنظيمات إرهابية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة فقط.

ـ قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأزمة السورية بانوس مومتزيس، إن الألغام الأرضية التي تركها مسلحو تنظيم داعش في الرقة تغطي كل شبر في معقلهم السابق بسوريا، ناصحاً المدنيين بعدم العودة إلى ديارهم هناك.

المصدر: الاعلام الحربي