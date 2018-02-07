النهار
تستغرب أوساط ديبلوماسية عدم إيفاد الفاتيكان سفيره الجديد الى لبنان وتسأل عن السبب غير المعلن وراء هذا التأخير.
تستمر المساعي التي يقودها قيادي بارز في “حزب الله” لمصالحة الوزير طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب.
لوحظ على هامش مناسبة اجتماعية التجاهل الذي حصل بين كل من النائب جورج عدوان والمحامي ناجي البستاني الذي يترشح على المقعد نفسه الذي يشغله عدوان حالياً.
البناء
لاحظت أوساط سياسية عدم حماس المرشحين للانتخابات النيابية لتقديم ترشيحاتهم الرسمية إلى وزارة الداخلية عازيةً السبب إلى استمرار البلبلة في التحالفات السياسية، وبالتالي تركيب اللوائح الانتخابية، ولا سيما في بيروت وجبل لبنان والشمال وبعض دوائر البقاع، إذ بالرغم من كلّ ما يتردّد في هذا الشأن إعلامياً فإنّ شيئاً لم يُحسم بشكل جدّي حتى الآن.
الجمهورية
إعتبرت جهة سياسية أن حزباً بارزاً لم يعد يعتبر أن تياراً يُشكّل جزءاً من محور يضمّه وحلفاءه.
يجزم رئيس أحد الأحزاب أن الأكثرية النيابية لن تكون مع أي طرف سياسي في ظل وجود قطبين خارج أي إصطفاف سياسي.
غادرت شخصية سياسية مسيحية إلى إحدى العواصم الأوروبية من دون إعطاء تفاصيل حول برنامج الزيارة.
اللواء
مؤسسة شبه أمنية – مالية ما تزال الخلافات بين كبار المسؤولين فيها تقضّ مضاجع الجهات المعنية؟قرأ المزيد
لاحظ خبير انتخابي ان نسبة الترشيح من هيئات المجتمع المدني آخذة بالتراجع، قياساً “لهجمة الانتخابات البلدية”.
بدأت المساعدات على شكل “بونات” توزّع على “الجمهور” المؤيّد، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع.
المستقبل
قيل
إنّ جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس قد تشهد تعيين رؤساء مجالس إدارة مدراء عامين لكل من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه لبنان الشمالي ومؤسستي مياه البقاع ولبنان الجنوبي
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام