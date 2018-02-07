النهار‎

تستغرب أوساط ديبلوماسية عدم إيفاد الفاتيكان سفيره الجديد الى لبنان وتسأل عن السبب غير المعلن وراء هذا التأخير‎.

تستمر المساعي التي يقودها قيادي بارز في “حزب الله” لمصالحة الوزير طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب‎.

لوحظ على هامش مناسبة اجتماعية التجاهل الذي حصل بين كل من النائب جورج عدوان والمحامي ناجي البستاني ‏الذي يترشح على المقعد نفسه الذي يشغله عدوان حالياً‎.‎

البناء‎

لاحظت أوساط سياسية عدم حماس المرشحين للانتخابات النيابية لتقديم ترشيحاتهم الرسمية إلى وزارة الداخلية عازيةً ‏السبب إلى استمرار البلبلة في التحالفات السياسية، وبالتالي تركيب اللوائح الانتخابية، ولا سيما في بيروت وجبل لبنان ‏والشمال وبعض دوائر البقاع، إذ بالرغم من كلّ ما يتردّد في هذا الشأن إعلامياً فإنّ شيئاً لم يُحسم بشكل جدّي حتى ‏الآن‎.‎

الجمهورية‎

إعتبرت جهة سياسية أن حزباً بارزاً لم يعد يعتبر أن تياراً يُشكّل جزءاً من محور يضمّه وحلفاءه‎.

يجزم رئيس أحد الأحزاب أن الأكثرية النيابية لن تكون مع أي طرف سياسي في ظل وجود قطبين خارج أي إصطفاف ‏سياسي‎.

غادرت شخصية سياسية مسيحية إلى إحدى العواصم الأوروبية من دون إعطاء تفاصيل حول برنامج الزيارة‎.‎

اللواء‎

مؤسسة شبه أمنية – مالية ما تزال الخلافات بين كبار المسؤولين فيها تقضّ مضاجع الجهات المعنية؟قرأ المزيد‎

لاحظ خبير انتخابي ان نسبة الترشيح من هيئات المجتمع المدني آخذة بالتراجع، قياساً “لهجمة الانتخابات البلدية‎”.

بدأت المساعدات على شكل “بونات” توزّع على “الجمهور” المؤيّد، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع‎.‎

المستقبل‎

‎

قيل

إنّ جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس قد تشهد تعيين رؤساء مجالس إدارة مدراء عامين لكل من مؤسسة مياه بيروت ‏وجبل لبنان ومؤسسة مياه لبنان الشمالي ومؤسستي مياه البقاع ولبنان الجنوبي‎

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام