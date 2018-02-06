استشهد مواطن فلسطيني وأصيب 42 آخرين برصاص الاحتلال بينهم 4 حالات خطيرة، مساء اليوم الثلاثاء، إثر مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال “الإسرائيلي” في مدينة نابلس بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للمدينة بحثاً عن منفذ عملية ارئيل البطولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب خالد وليد التاية من عراق شرق مدينة نابلس، فيما أصيب أكثر من 40 مواطناً بينهم 4 في حالة الخطر.

وحاصرت قوات خاصة من جيش الاحتلال منزلا يعود لعائلة (عاصي) التي ينتمي إليها منفذ عملية ارائيل البطولية أمس الاثنين والتي أدت لمقتل حاخام “إسرائيلي” وانسحاب منفذ العملية، بالتزامن مع اقتحام المدينة وانتشار قوات عسكرية كبيرة في منطقة الجبل الشمالي، ما ادى لاندلاع مواجهات عنيف بين المواطنين وقوات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من المواطنين عرف منهم: عبد الرحمن صبيح الطوباسي، ونايف محمود الطوباسي، واياد محمد الطوباسي، وبراء سمير الطوباسي، ويوسف شلهوب، وهاني خلفة، وكريم أبو صالحة.

المصدر: فلسطين اليوم