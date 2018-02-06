اكد رئيس وزراء مقدونيا زوران زايف الثلاثاء ان بلاده على استعداد لاضافة وصف جغرافي لاسمها لانهاء نزاع مستمر منذ ربع قرن مع اليونان.

وقال قبل يومين من تظاهر معارضين لاي اتفاق مع مقدونيا في اثينا “نحن مستعدون لقبول تحديد جغرافي للاسم”.

وطرحت عدة مقترحات في الصحافة المقدونية على غرار “مقدونيا العليا” و”مقدونيا الشمالية” و”مقدونيا سكوبيي” و”مقدونيا الجديدة”، لكن زوران لم يشر الى ذلك الثلاثاء.

وقال “اريد ان تنجح عملية التفاوض، نحن موافقون على التحديد الجغرافي، ولن اقول المزيد لحساسية الامر”.

واكد من جهة اخرى ان مطار البلاد لن تطلق عليه تسمية “الاسكندر الاكبر” بل سيسمى “مطار سكوبيي الدولي”.

كما سمي الطريق السريع الذي يعبر مقدونيا من الشمال الى الجنوب حتى اليونان “طريق الصداقة” بعد ان كان يحمل اسم الاسكندر الاكبر.

ويتنازع المقدونيون واليونانيون ارث الاسكندر الاكبر ووالده فيليب.

وتتهم اثينا سكوبيي بان لها مطامع توسعية في اقليمها الذي يحمل التسمية ذاتها “مقدونيا”.

وبسبب موقف اليونان، اغلق هذا النزاع ابواب الاتحاد الاوروبي والحلف الاطلسي امام مقدونيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية