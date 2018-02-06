نجران: استهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في موقع الشرفة بقذائف المدفعية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2018 - 22:36
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فلسطين المحتلة: إستشهاد المقاوم أحمد جرار خلال اشتباك مع قوات العدو في بلدة اليامون غرب جنين بالضفة الغربية
إعلام العدو: ملاحقة أحمد جرار كانت إحدى أكثر الملاحقات تعقيداً في السنوات الأخيرة
صحيفة يديعوت أحرونوت: جرار رفض تسليم نفسه وإشتبك مع الجنود بواسطة بندقية وقنابل يديوية
عائلة جرار تنعى في بيان لها إبنها الشهيد أحمد نصر جرار وتؤكد البقاء على درب المقاومة
آلاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرة حاشدة باتجاه منزل الشهيد أحمد نصر جرار في وادي برقين
إندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو في بلدة اليامون عقب استشهاد المقاوم أحمد جرار
إعلان الإضراب العام والشامل في بلدات جنين إحتجاجاً على الإعتداءات الإسرائيلية
حركة حماس: ندعو شعبنا في الضفة المحتلة للرد على جريمة الإحتلال بضرب جنوده ومستوطنيه في كل شبر من أرضنا
حركة حماس: ستنجب الضفة ألف جرار يقض مضاجع الإحتلال ويجبره على الرحيل عن أرضنا
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: الشهيد أحمد جرار مأثرة وطنية وصفحة مضيئة من تاريخ شعبنا
جيروزاليم بوست نقلا عن ضابط كبير في بحرية العدو: حزب الله يملك صواريخ دقيقة ومتطورة قد تصيب حقول الغاز
مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسته الأسبوعية يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا
الرئيسان عون وبري عقدا إجتماعاً ثنائياً في قصر بعبدا قبل أن ينضم إليهما الرئيس سعد الحريري
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان: لن نحسم خياراتنا الإنتخابية قبل إكتمال صورة التحالفات
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط يؤكد أنه لن يزور السعودية في حال دعي إليها لإعادة إحياء فريق 14 آذار
الجيش السوري وحلفاؤه يتابعون عملياتهم في الجيب المحاصر بأرياف حلب وحماه وإدلب ويسيطرون على عدد من البلدات
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: على الولايات المتحدة مغادرة منبج السورية لأن تركيا تهدف إلى إعادتها لمالكيها الأصليين
الرئيس التركي: للولايات المتحدة الأميركية حسابات في سوريا ضد تركيا وإيران وربما روسيا أيضاً
الكرملين: الرئيسان الروسي والإيراني يعربان عن إستعدادهما للعمل على تطوير صيغة أستانا بشأن سوريا
الكرملين: بوتين وروحاني بحثا هاتفياً نتائج مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري
بورصة وول ستريت تشهد تراجعاً حاداً للأسهم الأميركية وهبوط غير مسبوق لمؤشر الأسهم الرئيسي في بورصة نيويورك
البيت الأبيض: الرئيس ترامب يركز على السياسات الإقتصادية البعيدة المدى والإقتصاد الأميركي ما زال قوياً للغاية
نجران: استهداف تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في موقع الشرفة بقذائف المدفعية
منذ 1 ساعة
6 February، 2018
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