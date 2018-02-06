سقط قتيلان على الأقل وأصيب 100 آخرون بزلزال قوته 6,4 درجات ضرب شرق جزيرة تايوان، مساء الثلاثاء، على بعد 22 كم شمال شرقي مدينة “هوا لين” وعلى عمق كيلومتر واحد.

وتسبب الزلزال بأضرار مادية كبيرة من ضمنها انهيار فندق، بحسبما أفادت السلطات التايوانية.

وقالت الحكومة إن جسرا في مدينة “هوا لين” الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان سيغلق، وإن هيكل فندق مال بقوة الزلزال.

وأكد مسؤول من إدارة الإطفاء في وزارة الداخلية أن أشخاصا حوصروا داخل مبان في المدينة عقب الزلزال.

وكان زلزال بلغت شدته 6.1 درجة قد ضرب منطقة قريبة الأحد الماضي.

المصدر: وكالات