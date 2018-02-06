صرّح السفير الروسي لدى كوريا الجنوبية ألكسندر تيمونين أن البديل عن تشديد العقوبات والضغط العسكري على كوريا الشمالية هو بدء المحادثات السداسية على أساس خارطة الطريق لروسيا والصين. وقال تيمونين، في مقابلة مع ” سبوتنيك”، “إنني واثق من أن البديل الواقعي عن تشديد العقوبات والضغط العسكري على كوريا الشمالية، هو الإسراع في إطلاق المحادثات السداسية على أساس خارطة الطريق الروسية الصينية، المكونة من ثلاث مراحل لحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية”. وأشار السفير الروسي، إلى أن “المساعدة النشطة لهذه العملية تعد حاليا المهمة الرئيسية للدبلوماسية الروسية في الاتجاه الكوري”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية