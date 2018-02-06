دعا المعارض المالديفي محمد نشيد الثلاثاء الحكومات الاجنبية وخصوصا الهند والولايات المتحدة الى مساعدته على “اقصاء” الرئيس عبد الله يمين الذي اغرقت سياسة القمع التي يتبعها الارخبيل في الفوضى السياسية.

وقال الرئيس السابق في بيان ان “الرئيس يمين فرض حالة الطوارىء بطريقة غير مشروعة واستولى على الدولة، علينا اقصاؤه من السلطة”.

واكد ان “شعب المالديف لديه طلب مشروع الى حكومات العالم وخصوصا الهند والولايات المتحدة”، مطالبا بتدخل عسكري هندي ووقف الصفقات التي تبرم بالدولار لمسؤولي النظام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية