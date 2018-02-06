مساجد مدينة جنين تنعى الشهيد المقاوم أحمد جرار عبر مكبرات الصوت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2018 - 10:29
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فلسطين المحتلة: إستشهاد المقاوم أحمد جرار خلال اشتباك مع قوات العدو في بلدة اليامون غرب جنين بالضفة الغربية
عائلة جرار تنعى في بيان لها إبنها الشهيد أحمد نصر جرار وتؤكد البقاء على درب المقاومة
إندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات العدو في بلدة اليامون عقب استشهاد المقاوم أحمد جرار
إعلان الإضراب العام والشامل في بلدات جنين إحتجاجاً على الإعتداءات الإسرائيلية
مسؤول في بحرية العدو: حزب الله قادر على ضرب كل نقطة في المياه الإقتصادية الإسرائيلية وعلى استهداف ميناءي حيفا وأشدود
حزب الله: في ذكرى تفاهم مار مخايل نجدد إلتزامنا التام به ونشدد على استمرار السير فيه وصولاً لتحقيق الأهداف الكبرى
حزب الله: هذا التفاهم الذي جمع قلوب وعقول وإرادات فريقين كبيرين وأساسيين كانت مفاعيله حاسمة في تحقيق الأمن
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان: لن نحسم خياراتنا الإنتخابية قبل إكتمال صورة التحالفات
مخابرات الجيش اللبناني تقبض على المدعو علي الأطرش في عرسال بتهمة الإنتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي
الجيش اللبناني يؤكد خلال الإجتماع الثلاثي بالناقورة على أن بلوك 9 يقع بكاملة ضمن المياه الإقليمية والإقتصادية اللبنانية
الجيش السوري والحلفاء يتابعون عملياتهم في الجيب المحاصر في ريفي حلب وحماة ويسيطرون على العديد من البلدات
المندوب السوري في الأمم المتحدة: ندعم أي إجراء يهدف لكشف الحقيقة والجيش السوري وحلفاؤه يحاربون الإرهاب نيابة عن العالم
المندوب الروسي في مجلس الأمن: الإمكانيات الكيميائية لسوريا تم القضاء عليها ولكن هناك من يريد "إحماء الموضوع"
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تتهم روسيا بإعاقة جهود الحد من استخدام السلاح الكيميائي في سوريا
الحكومة التركية: أسلحة أميركية كانت أميركا زودت فيها الوحدات الكردية لقتال داعش يتم نقلها إلى عفرين لاستخدامها ضدنا
مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط بلدة العكر جنوب المنامة في إطار إحياء فعاليات الذكرى الـ 7 للثورة البحرينية
الخارجية التونسية تطلب من الإتحاد الأوروبي فتح أسواقه بشكل أكبر أمام منتجي زيت الزيتون لدعم العملية الانتقالية بالبلاد
مساجد مدينة جنين تنعى الشهيد المقاوم أحمد جرار عبر مكبرات الصوت
منذ 16 mins
6 February، 2018
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عائلة جرار تنعى ابنها الشهيد أحمد نصر جرار وتؤكد البقاء على درب المقاومة
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