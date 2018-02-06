واصلت العملة الرقمية “بيتكوين” انخفاضها ليصل سعرها إلى 6 آلاف دولار أمريكي، بحسب موقع “Coindesk” المتخصص بأسعار العملات.

انخفض سعر العملة الرقمية “بيتكوين”، الثلاثاء، بنسبة 13.3% ليصل إلى 5.996 ألف دولار أمريكي.

يذكر بأن سعر العملة الرقمية وصل، في 2 فبراير /شباط، إلى 8 آلاف دولار أمريكي. ويرتبط انخفاض سعر العملة بالتهديدات والضغوط التي تعاني منها،

كإعلان الحظر ومنع الدعاية للعملة على وسائل التواصل الاجتماعي كـ”فيسبوك”.

كما أعلنت الحكومة الهندية، في وقت سابق، عن رغبتها في حظر العملة لأنها تعتبرها من الوسائل غير الشرعية.

بالإضافة لسياسة عدد من الدول التي تحظر استخدام العملة وتفرض قوانين لمحاربتها ومنع استخدامها.

المصدر: سبوتنيك