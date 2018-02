هل يعاني طفلك من الإمساك وصعوبات الهضم قد يكون السبب قلة حصوله على ما يكفيه من الألياف؟ هذه الأطعمة الغنية بالألياف قد تخفف من أعراضه وتسهل الأمور عليه.

وفقا للمعهد الوطني لمرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)، ينبغي أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين1 و18 عاما على 14 إلى 31 غراما من الألياف يوميا.

لذلك نقدم لكم بعضاً من الأطعمة الغنية بالألياف التي قد يحتاجها طفلك:

التفاح: لا تقشر التفاح لأن غلافه غني بالألياف. عندما تعطي طفلك تفاحة صغيرة فسيحصل على 3.6 غرام من الألياف اللازمة لصحة جسمه، وعندما تقدم له شرائح التفاح مضافاً إليها ملعقتين من زبدة الفول السوداني قد يحصل على 1.6 غرام أخرى من الألياف.

التوت: التوت من الفواكه الصديقة للطفل ومصدراً غنيا بالألياف، نصف كوب من التوت قد تمنح طفلك 1.8 غرام من الألياف، ونصف كوب من الفراولة قد تزوده ب 1.5 غرام من الألياف. عليك تقديم التوت والفراولة مع الزبادي العادي قليل الدسم والعسل لجعلها وجبة خفيفة ومحببة لطفلك.

-الإجاص: الكمثرى متوسطة الحجم مع قشرها قد تمنح طفلك ب 5.5 غرام من الألياف.

-الموز: ليس هناك الكثير من الأطفال لا يحبون الموز. موزة متوسطة الحجم قد تزود طفلك ب 3.1 غرام من الألياف. قد ترغب بزيادة كمية الألياف بإضافة زبدة الفول السوداني على شرائح الموز.

-البازلاء الخضراء: نصف كوب من البازلاء الخضراء المطبوخة قد تمنح طفلك 4.4 غرام من الألياف. عليك إضافة القليل من جبنة شيدر لجعل البازلاء وجبة محببة لطفلك.

-الجزر: كوب واحد من الجزر يومياً قد يعطي طفلك 2.9 غرام من الألياف. الجزر المطبوخ يعد مصدراً غنياً بالألياف لذلك قم بإضافته إلى حساء الخضروات أو المعجنات.

-حبوب الذرة: الذرة من الحبوب المفضلة لدى معظم الأطفال. كوب من الذرة المطبوخة قد تمنح طفلك 1.8 غرام من الألياف. قدم الذرة مع القليل من الزبدة والملح ليحصل على نكهة أفضل.

-خبز أسمر: خبز القمح هو وسيلة سهلة لزيادة كمية الألياف لدى طفلك، قطعة واحدة من خبز القمح الكامل تحتوي على 1.9 غرام من الألياف.

المعكرونة: كوب واحد من المعكرونة المطبوخة يحتوي على حوالي 2 غرام من الألياف. ليحصل طفلك على وجبة معكرونة غنية بالألياف والكالسيوم وفيتامين (A)، قم بإضافة الخضروات المطبوخة خاصة الجزر والبازلاء، ولا تنسى وضع القليل من الجبنة.

-البطاطا الحلوة: حبة متوسطة الحجم من البطاطا الحلوة قد تعطي طفلك 3.8 غرام من الألياف. كما أنها تعد مصدراً غنياً بالفيتامينات A و C.

-حبوب الشوفان: كوب واحد من حبوب الشوفان المطبوخ قد يمنح طفلك حوالي 4 غرام من الألياف، يمكنك جعله مفضلاً لطفلك من خلال إضافة بعض النكهات إليه مثل القرفة، أو الزبيب.

المصدر: ويب طب