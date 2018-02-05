اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائب آدم شيف، كبير الديمقراطيين في لجنة شؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، بتسريب معلومات سرية.

وكتب ترامب في حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي “آدم يخرج من جلسات الاستماع المغلقة لتسريب معلومات سرية. يجب وقف هذا”!

ولم يوضح ترامب ما هي المعلومات التي يدور الحديث عنها، لكن شيف أدلى قبل أيام بتصريح تعليقا على مذكرة أصدرها رئيس لجنة شؤون الاستخبارات بمجلس النواب، الجمهوري ديفين نونيس، اتهم فيها مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل بأنهما اتخذا موقفا متحيزا ضد الرئيس دونالد ترامب أثناء التحقيقات في ما يسمى بـ “التدخل الروسي” في الانتخابات الأمريكية.

وانتقد شيف في تعليقاته مذكرة نونيس، وأورد أمثلة على أمور اعتبرها غير دقيقة فيها، مشيرا إلى معرفته بعض التفاصيل التي لا تزال سرية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تعتبر إحدى الجهات التي تجري تحقيقات في ملف ما يسمى بـ “التدخل الروسي” في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وصلات ترامب المزعومة بروسيا.

المصدر: وكالات