مقتل مستوطن طعنا وتجدد مواجهات برقين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2018 - 22:27
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مقتل مستوطن طعنا وتجدد مواجهات برقين
منذ 48 mins
5 February، 2018
تقارير مصورة
قتل مستوطن صهيوني إثر عملية طعن عند مدخل مستوطنة أريئيل بالضفة الغربية المحتلة.
المصدر:
قناة المنار
العدو الاسرائيلي
مقتل مستوطن صهيوني
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