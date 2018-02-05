أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

” توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن قيام شخصين بترويج وتعاطي المخدرات في مدينة النبطية.

بتاريخ 3/2/2018 وفي المدينة المذكورة، وبنتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت هذه الشعبة من توقيفهما وهما اللبنانيان: – ر. ش. (مواليد عام 1955) – ل. ح. (مواليد عام 1951)، وضبط بحوزتهما كمية من مادة حشيشة الكيف، دفاتر لف سجائر وحبوب مخدرة نوع “ترامادول”.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما.

سلم الموقوفان مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم بناء لإشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية